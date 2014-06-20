ООО ПанелиСтрой

Металлический каркас для одноэтажных конструкций из сэндвич-панелей. Изготавливается из металлических профилей
Мы можем организовать отдельно поставку сэндвич панелей или выполнить монтаж нашими бригадами на вашем объекте.
Металлический каркас для одноэтажных конструкций из сэндвич-панелей. Изготавливается из металлических профилей
Монтаж сэндвич панелей быстровозводимого здания
Строительство быстровозводимых зданий и легковозводимых конструкций из сэндвич панелей
Разработка, производство, монтаж и установка легковозводимых конструкций из сэндвич панелей, тентовых конструкций любой конфигурации, навесов для автомобилей, домов и офисов с 2006 года.