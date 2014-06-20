Легковозводимые здания из сэндвич панелей в Москве и Московской области

Сэндвич-панели

Мы можем организовать отдельно поставку сэндвич панелей или выполнить монтаж нашими бригадами на вашем объекте.

Наши услуги

Монтаж

Монтаж сэндвич панелей быстровозводимого здания

Строительство

Строительство быстровозводимых зданий и легковозводимых конструкций из сэндвич панелей

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ООО ПанелиСтрой

Разработка, производство, монтаж и установка легковозводимых конструкций из сэндвич панелей, тентовых конструкций любой конфигурации, навесов для автомобилей, домов и офисов с 2006 года.

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Строительство

Строительство автосервиса из сэндвич панелей

Строительство автосервиса из сэндвич панелей

ООО "ПанелиСтрой" осуществляет  строительство автосервисов из сэндвич панелей под ключ по выгодной цене в разумные сроки. Мы четко соблюдаем все требования законодательства и нормы действующих...
Склад из сэндвич панелей

Склад из сэндвич панелей

ООО ПанелиСтрой производит  быстровозводимые склады из сэндвич панелей, которые могут быть использованы для хранения товарной продукции, товаров и материалов. Такие склады отличаются доступной ценой, быстротой...
Строительство магазина из сэндвич панелей

Строительство магазина из сэндвич панелей

  По  сравнению с капитальным строительством, магазины из сендвич панелей имеют огромный ряд преимуществ. Для установки магазина из сэндвич панелей Вам не понадобится организовывать стройплощадку,...
Павильон из сэндвич панелей

Павильон из сэндвич панелей

Помещение, предназначенное для осуществления торговли, должно быть удобным, вместительным, светлым и недорогим. Наиболее экономичный вариант – построить магазин из сэндвич панелей. В большинстве случаев павильон...
Ангар из сэндвич панелей

Ангар из сэндвич панелей

ООО ПанелиСтрой осуществляет строительство ангаров под ключ любой сложности и конфигурации, средний срок эксплуатации которых составляет 40 лет. Наши быстровозводимые конструкции соответствуют принятым ГОСТ. Ангар из...
Сэндвич-панели

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